​В Нягани столкнулись две фуры и микроавтобус, пострадали семь человек

Утром в понедельник, 4 марта, на въезде в Нягань произошло массовое ДТП. Столкнулись два большегруза и микроавтобус Fiat.

«Фуры «сложились» на спуске, перекрыли движение, Fiat в них влетел. Все живы, у людей — царапины и ушибы», — рассказал ИА СИА-ПРЕСС очевидец.

По данным пресс-службы УМВД Югры, в Няганскую окружную больницу доставлены семь человек: водитель фуры Volvo и шесть пассажиров микроавтобуса. Известно, что Fiat принадлежит одной из организаций города.

На место происшествия выезжали пять пожарно-спасательных расчетов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Из-за аварии движение на автодороге «Нягань-Талинка» было затруднено.