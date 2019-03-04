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​Автостат: более половины россиян тратят на бензин от 3000 рублей в месяц

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели опрос и выяснили сколько денег на бензин тратят россияне в течение месяца.

Большая часть респондентов (42 процента) заявили, что их ежемесячные траты на бензин превышают 4 000 рублей. Каждый пятый (20,6 процента) укладываются в сумму от 3 000 до 4 000 рублей. От 2 000 до 3 000 на бензин тратят 17,2 процента опрошенных. В промежуток между 1 000 и 2 000 рублей укладываются еще 15,6 процента участвующих в опросе. Оставшиеся 4,6 процента заявляют, что ежемесячно тратят на топливо до 1 000 рублей.

Онлайн опрос был проведен с 21 по 25 февраля 2019 года. В нем приняли участие более 4 800 респондентов.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 135, комментариев: 0


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