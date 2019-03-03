Сергей Лавров заявил, что «Исламское государство» полностью уничтожено

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» полностью уничтожена, однако говорить о победе над терроризмом в Сирии рано. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает Lenta.ru.

«После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских ВКС ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась. ИГИЛ как организация, претендующая на квазигосударственность, уничтожена», — сказал Лавров.

Глава МИДа отметил, о победе над терроризмом в Сирии говорить еще рано и предстоит еще много сделать для нейтрализации «спящих» ячеек.