Названы самые распространенные психические заболевания в России

Минздрав назвал самые распространенные психические заболевания у россиян, сообщает Lenta.ru.

Оказалось, что больше двух миллионов человек в стране страдают расстройствами непсихотического характера. «Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации», — пояснил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Сербского Борис Казаковцев.

Отмечается, что среди непсихотических наиболее распространены органические расстройства, связанные с поражением головного мозга, а также неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

На втором месте оказались психозы и состояния слабоумия (органические психозы, шизофрения). Третьей по распространенности стала умственная отсталость и ее самая распространенная форма — легкая.