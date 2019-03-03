Глава Счетной палаты заявил, что у россиян нет «чувства налогоплательщика»

Россияне не интересуются тем, куда уходят уплаченные ими налоги, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», – цитирует Кудрина ТАСС.

По мнению председателя Счетной палаты, без поддержки гражданского общества, которое интересуется тем, как реализуются национальные цели, сложно будет достичь высоких результатов.