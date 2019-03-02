​Автомобильный рынок Югры вырос на 15 процентов

В январе 2019 года автомобильный рынок Югры показал рост на 15 процентов. Это — это один из самых высоких показателей среди региональных рынков. В России годовой прирост рынка весьма незначителен, всего один процент. В 40 субъектах страны отмечено падение продаж новых легковых автомобилей, отмечают аналитики «Автостата».

При этом в округе также выросло количество выданных автомобильных кредитов — на 22 процента. Если в январе 2018 года югорчане взяли в долг у банков на машины 683 займа, то в первый месяц этого года — 833. Таковы данные национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с 1 марта сегмент автопродаж может вырасти из-за возобновления реализации госпрограмм. Запуск программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» анонсировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, объем рынка легковых автомобилей в Югре в 2018 году составил 30 292 штук, 13 980 машин были куплены в кредит.