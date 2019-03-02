​В России может пройти подчищающая вакцинация против кори

С апреля по октябрь 2019 года в России могут провести дополнительную иммунизацию против кори. Соответствующий проект постановления разработал Роспотребнадзор.

«Постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: в срок с 1 апреля по 1 октября 2019 года проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори», — цитирует проект документа «Интерфакс».

Для закупки живой коревой вакцины потребуются ассигнования.

По данным ведомства, заболеваемость корью в России в декабре 2018 года — январе 2019 года выросла в 3,5 раза по сравнению с периодом 2015-го и превысила 2,5 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Югре вспышки кори зарегистрированы в Нижневартовске осенью прошлого года и в Нягани — в феврале 2019-го. Также известно об одном заразившемся в Сургуте.

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