​Зарплаты чиновников в России в три раза превышают средний заработок по стране

Средняя зарплата госслужащего в 2018 году составила 126,6 тысячи рублей в месяц. За год она выросла на 5,4 процента, сообщается в справке Росстата.

Всего в стране 38 300 работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах. Это — 77 процентов от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 84,7 процента.

Больше всего зарабатывают сотрудники аппарата правительства (240,3 тысячи) и администрации президента (236,7 тысячи). Зарплата депутатов Госдумы — 186,4 тысячи рублей, сенаторов — 158,9 тысячи рублей. Самые скромные зарплаты в Федеральном агентстве по недропользованию — 62,2 тысячи рублей.

Наибольший рост зарплат отмечен в Федеральной службе судебных приставов — на 38,5 процента (до 124,7 тысячи рублей).

Стоит отметить, что средняя зарплата в стране в 2018 году составляла 43,4 тысячи рублей.

Читайте также:

Власти Югры заявили о росте зарплат в округе на 4,2 процента за год