​Водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки на трассах Урала

На Урале 3 марта ожидается ветер до 16 метров в секунду, обильный снегопад, метели и заносы на дорогах. Дорожная обстановка ухудшится в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

«Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута. Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условия. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)», — напомнили в учреждении.

Отмечается также, что на дороги выйдет более 250 снегоуборочных машин для борьбы со снегом. «Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», — попросили в Уралуправтодоре.

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