​Озвучены главные тенденции в мобильном гардеробе бизнеса сезона зима 2018-2019

В первый день весны на Урале связисты подвели итоги мобильной моды холодного сезона среди бизнес-сообщества. Главный тренд: 4G-интернет, короткие звонки и длинные праздничные SMS. По мнению телеком-аналитиков, в марте эти модные тенденции также сохранят актуальность.

По данным «МегаФона», писк сезона среди уральских компаний – значок LTE в смартфоне: бизнес-сообщество региона за последние 3 месяца в 1,5 раза увеличило свои интернет-аппетиты и стало еще больше качать на 4G-скоростях. По интернет-трафику на одного абонента компании Югры и Ямала в лидерах, их догоняют сотрудники предприятий Свердловской области.

В последний месяц зимы самым популярным для онлайн-общения стал День всех влюбленных, именно 14 февраля в «МегаФоне» зафиксировали максимальный интернет-трафик в Югре среди предпринимателей и руководителей компаний. В этот день прокачали объем данных, сравнимый с 1 миллионом электронных версий журнала VOGUE.

Еще одно направление, не теряющее актуальность на b2b-рынке, – мобильные звонки. Главные законодатели моды – также представители компанийЮгры и Ямала – именно они дольше всего общаются по телефону. Следом идут предприниматели из Тюменской и Свердловской областей. Больше всего времени за разговорами бизнесмены региона провели 19 февраля.

В сравнении с зимой 2017-2018, в этом сезоне сотрудники югорского бизнеса «остыли» к SMS-общению – общий поток сообщений снизился на 14%, но в последний месяц зимы связисты зафиксировали яркий тренд: бум текстовых поздравлений в сегменте b2b пришелся на 23 февраля.

«Независимо от того, в какой сфере бизнеса работают наши корпоративные клиенты, базовым предметом их «мобильного гардероба» всегда остается выгодное общение. Чтобы всегда быть в тренде и, главное – не переплачивать за ненужные услуги, рекомендуем подключать тариф-конструктор «Управляй!». В зависимости от ежедневных задач можно собрать свой комплект – нужный объем минут и интернет-трафика, и даже получать кэшбэк – 7% от суммы расходов за предыдущий месяц на лицевой счёт. В качестве дополнительных, но важных аксессуаров, которые уже включены в каждый из этих тарифов: почта, мессенджеры и облачные сервисы», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.