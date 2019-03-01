​Альфа-Банк начал открывать специальные счета физлицам для участия в электронных торгах

Альфа-Банк,как один из уполномоченных банков, предложил розничным клиентам банка полноценную инфраструктуру для участия в госзакупках и закупках госкомпаний по открытию и обслуживанию специальных счетов и интеграции с операторами электронных площадок, утвержденных Правительством РФ для проведения государственных и корпоративных закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Теперь розничные клиенты могут открывать специальные счета участника государственных закупок в Альфа-Банке.

Открыть специальный счет участника закупки можно в любом отделении Альфа-Банка на территории Российской Федерации. Счет будет открытв день обращения клиента в банк. При этом, информация о счете на торговую площадку будет передана не позднее следующего рабочего дня. Если клиент участвует в конкурсах/ аукционах на нескольких электронных площадках, то одного спецсчета будет достаточно.

«Мы предлагаем нашим клиентам – физическим лицам оценить удобство и комфорт использования нашего специального счета при участии в государственных закупках. Теперь клиенты банка в кратчайшие сроки могут оформить заявку и стать участников торгов», - прокомментировал руководитель дирекции развития сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

В Альфа-Банке открытие и обслуживание специального счета участника закупки осуществляется бесплатно, при этом по счету производится начисление процентов на ежедневный остаток, включая средства, заблокированные торговой площадкой.

Подробнее о возможности открыть специальные счета участников государственных закупок можно узнать на сайте банка.