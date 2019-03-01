​Средняя заработная плата россиянок составляет 70 процентов от зарплаты мужчин

Средняя заработная плата женщин в России составляет лишь 70 процентов от средней зарплаты мужчин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец, которая выступила на форуме «Роль женщин в развитии промышленности регионов».

Она подчеркнула, что процент занятости женщин высокий, однако они «не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчины».

«Показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8 процента в 2001 году до 28,3 процента в 2017 году», – сообщили в пресс-службе Минтруда России.