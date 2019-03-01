​Чиновники посчитали, сколько должны платить жители Сургутского района по новому «мусорному» тарифу

С 1 апреля в Сургутском районе начнет действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. К этому моменту региональный оператор «Югра-Экология» должен рассчитать, сколько будет платить житель муниципалитета за вывоз и утилизацию мусора.

Заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина сообщила, что специалисты администрации сделали собственный расчет: «В настоящее время РСТ предлагает тариф — 773,89 руб. человека. Наш Департамент ЖКХ посчитал, что это тариф должен быть не более 359,86 рублей, то есть если норматив образования ТКО в многоквартирном доме установлен в размере 0.176 м3 на 1 чел, то ежемесячная плата в расчете на 1 человека составит 63 рубля в месяц с одного человека. Для сравнения, в муниципалитетах южной зоны Югры это 124 рубля с жителя».

По ее словам, письмо с расчетами уже отправлено в Региональную службу по тарифам, в нем чиновники Сургутского района настоятельно попросили структуру рассмотреть предлагаемый ими тариф, а также выразили желание присутствовать при установлении тарифов.

Отмечается, что новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами позволит решить проблему возникновения несанкционированных свалок в районе, ведь договор регоператор будет заключать с каждым образователем отходов: организациями, управляющими компаниями и собственниками жилья.