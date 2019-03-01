В Югре раскрыта террористическая группа

В Югре сотрудниками МВД и ФСБ была обезврежена террористическая ячейка, которая планировала теракты и нападения на полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, участники ячейки встречались на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, где планировали нападения на гражданские объекты, органы власти и полицейских. Также они собирались устроить взрывы в местах массового скопления людей.

«Члены ячейки разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандитским подпольем на Северном Кавказе», — сказала Волк.

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация, что в Сургуте была обезврежена ячейка ИГ (запрещенная в России организация - прим. ред.) Перед этим в центре города СК и ФСБ провели спецоперацию, правда, изначально силовики заявили, что ее целью были члены запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».