​YouTube закрыл комментарии ко всем видео с детьми

Видеохостинговый сайт YouTube объявил о закрытии комментариев ко всем видео с детьми.

Возможность комментирования такого контента останется лишь у нескольких каналов, которые будут обязаны вести жесткую модерацию при этом взаимодействуя с администрацией сервиса.

Также представители платформы заявили, что намерены ускорить работу над улучшенным алгоритмом общей классификации комментариев.

Отметим, ранее блогеры и некоторые СМИ ранее сообщали о существовании «сети педофилов» в YouTube, которые часто писали комментарии под видео, где присутствовали дети.