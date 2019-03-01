​Минэкономразвития предложило оценивать эффективность губернаторов по качеству дорог

Минэкономразвития внесло в правительство проект, согласно которому эффективность губернаторов будут оценивать по качеству дорог, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Таким образом, глав областей будут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть».

Самый высокий бал, который смогут получит губернаторы, – 0,5 за ремонт региональных трасс, еще 0,35 за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек и 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог.

В случае если план будет выполнен на 90 процентов и более, то они получат высокие баллы, если менее 80 процентов, то оценки будут значительно ниже.