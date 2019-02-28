16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8895   EUR  74,9691  

Депутаты фракции ЛДПР встретились с губернатором

Накануне традиционно состоялась рабочая встреча парламентской фракции ЛДПР с главой региона. Во время беседы обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся ликвидации приспособленных для проживания строений, школьного питания, поддержки молодых семей, строительства спортивных объектов и другие вопросы.

Начал диалог депутат Государственной Думы Владимир Сысоев тем, что презентовал отчет о своей работе в 2018 году, озвучил проблемы по ветхому и аварийному жилью в Сургутском районе, отдав губернатору всю свою переписку на эту тему с главой муниципалитета. Федеральный депутат также передал главе региона предложения по развитию малой авиации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун поднял вопрос по молодым семьям Югры. Депутат принес с собой коллективное обращение от жителей города Ханты-Мансийска - участников программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 -2015 годы. И рассказал о сложных обстоятельствах, в которых оказались люди. «Ипотечное агентство Югры подало в суд претензии на возврат процентной ставки, отсуживает у людей по 800-900 тысяч рублей из-за изменения в законодательстве, которое было принято многим позже выплаченных гражданам процентов. Изначально этой нормы не было. Я считаю, что закон не имеет обратной силы и нужно разобраться адресно с подобными ситуациями и помочь людям», - рассказал депутат Сысун. На что глава региона ответила, что назначена по данному обращению жителей внутренняя проверка Ипотечного агентства Югры.

Депутат из Нягани Александр Мещангин посетовал на нехватку спортивных учреждений в городе. Губернатор Наталья Комарова ответила, что на все денег не хватает, и она видит одним из выходов в данной ситуации – это строительство типовых школ с обязательным строительством бассейнов и спортивных залов, это сделает спортивные учреждения более доступными для населения. Стоит отметить, что подобное предложение было инициировано либерал-демократом Сысуном на одном из заседаний депутатских слушаний и встрече с губернатором еще осенью в 2018 году. Видимо, теперь это предложение принято в работу.

Либерал-демократ Сергей Тульников озвучил вопрос о прекращении финансирования в школьных учреждениях питания детей в городе Урае и иных муниципалитетов в Югре: «Вопрос с организацией питания, за исключением детей льготных категорий, достаточно напряженно воспринимается семьям, так как практически финансирование обедов для детей в школах происходит за счет бюджета семьи с минимальными доплатами из муниципального бюджета. Считаем, что необходимо проработать единую схему для всех муниципалитетов, общее правило со финансирования питания детей», - предложил депутат Тульников. Глава региона согласна, что питание школьников должно быть на уровне и Правительство промониторит ситуацию и дадут муниципалитетам методические рекомендации по единообразному решению этого вопроса.

Член фракции ЛДПР Андрей Миляев поднял вопрос кадровой политики в городах и районах Югры. В частности рассказал о нашумевших назначениях в городской администрации в городе Пыть-Яхе, когда человека принимают без специального опыта работы, по поддельному диплому об образовании. «Твердо уверен, что подобных случаев просто быть не должно», - поделился своим мнением депутат. На этот вопрос руководитель региона ответила, что вкурсе ситуации по Пыть-Яху и окружные власти готовят базовое штатное расписание для муниципалитетов, чтобы подобных ситуаций не было вообще.

В завершении встречи парламентарий Виктор Сысун озвучил особо злободневную для жителей Югры в последнее время тему бытовых отходов, и порядок формирования тарифов и размер оплаты за вывоз и утилизацию ТКО населением. «В расчетных листах за услуги ЖКХ включены суммы за членов семьи, которые ранее были прописаны в квартире, но на сегодняшний день уже выписаны, живут в другом городе. Или человек скончался, но суммы на бытовые отходы включены в расчет. Мы это уже проходили с Югорским фондом капремонта и сейчас с региональным оператором по обращению с ТКО «Югра-Экология» на эти же грабли наступаем. Почему население должно платить лишние деньги? Такого не должно быть! Жители Югры уже начали получать платежки с цифрами в графе вывоз ТКО, существенно превышающими прежние значения», - рассказывает депутат. Губернатор Югры ответила, что обязательно учтет это в работе, так как это важно именно сейчас, работа в этом направлении только началась.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:17, просмотров: 114, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек

​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек
Директор HeadHunter Урал рассказала СИА-ПРЕСС, кого ищут работодатели в Сургуте и как зарабатывать больше средней зарплаты по городу
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:14
271 1

​Сибпромстрой усиливает безопасность своих микрорайонов в Сургуте и Сургутском районе
Анна Калугина 27 февраля в 15:10
651 6
Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута

Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута
В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города. Это касается каждого сургутянина
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 15:42
1378 26
​Остановка по требованию

​Остановка по требованию
Много говорили и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор
Альберт Исмагилов, постоянный читатель siapress.ru 26 февраля в 09:36
817 15
​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»
Народный артист России о фильме «Тобол», критике и отношении к своему персонажу
Анастасия Якупова 25 февраля в 15:51
941 17
​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 25 февраля в 15:50
620 0
​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 25 февраля в 12:44
729 7
​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

​Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто
Александр Мазурин 25 февраля в 12:32
590 5
Культурная жизнь у нас не замерла

Культурная жизнь у нас не замерла
Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении
Ванда Болотнова, руководитель МАУ «Городской культурный центр» 25 февраля в 12:23
619 3
Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких
Ирина Урванцева​, депутат думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
856 0
Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 23 февраля в 10:00
546 0
В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни

В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 09:33
621 2
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:21
568 1
Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной

Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 23 февраля в 09:18
461 0
Главные новости Сургута за неделю

Главные новости Сургута за неделю

Торговые центры эвакуировали, свидетелей Иеговы арестовали, нефтяников оставили без парковки, у города юбилей
Олег Владимиров 22 февраля в 10:35
1553 5
Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО

Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО
Корреспондент СИА-ПРЕСС обзвонил объявления о найме c городских остановочных комплексов
Лилия Сулейманова 22 февраля в 16:01
1117 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика