Депутаты фракции ЛДПР встретились с губернатором

Накануне традиционно состоялась рабочая встреча парламентской фракции ЛДПР с главой региона. Во время беседы обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся ликвидации приспособленных для проживания строений, школьного питания, поддержки молодых семей, строительства спортивных объектов и другие вопросы.

Начал диалог депутат Государственной Думы Владимир Сысоев тем, что презентовал отчет о своей работе в 2018 году, озвучил проблемы по ветхому и аварийному жилью в Сургутском районе, отдав губернатору всю свою переписку на эту тему с главой муниципалитета. Федеральный депутат также передал главе региона предложения по развитию малой авиации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун поднял вопрос по молодым семьям Югры. Депутат принес с собой коллективное обращение от жителей города Ханты-Мансийска - участников программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 -2015 годы. И рассказал о сложных обстоятельствах, в которых оказались люди. «Ипотечное агентство Югры подало в суд претензии на возврат процентной ставки, отсуживает у людей по 800-900 тысяч рублей из-за изменения в законодательстве, которое было принято многим позже выплаченных гражданам процентов. Изначально этой нормы не было. Я считаю, что закон не имеет обратной силы и нужно разобраться адресно с подобными ситуациями и помочь людям», - рассказал депутат Сысун. На что глава региона ответила, что назначена по данному обращению жителей внутренняя проверка Ипотечного агентства Югры.

Депутат из Нягани Александр Мещангин посетовал на нехватку спортивных учреждений в городе. Губернатор Наталья Комарова ответила, что на все денег не хватает, и она видит одним из выходов в данной ситуации – это строительство типовых школ с обязательным строительством бассейнов и спортивных залов, это сделает спортивные учреждения более доступными для населения. Стоит отметить, что подобное предложение было инициировано либерал-демократом Сысуном на одном из заседаний депутатских слушаний и встрече с губернатором еще осенью в 2018 году. Видимо, теперь это предложение принято в работу.

Либерал-демократ Сергей Тульников озвучил вопрос о прекращении финансирования в школьных учреждениях питания детей в городе Урае и иных муниципалитетов в Югре: «Вопрос с организацией питания, за исключением детей льготных категорий, достаточно напряженно воспринимается семьям, так как практически финансирование обедов для детей в школах происходит за счет бюджета семьи с минимальными доплатами из муниципального бюджета. Считаем, что необходимо проработать единую схему для всех муниципалитетов, общее правило со финансирования питания детей», - предложил депутат Тульников. Глава региона согласна, что питание школьников должно быть на уровне и Правительство промониторит ситуацию и дадут муниципалитетам методические рекомендации по единообразному решению этого вопроса.

Член фракции ЛДПР Андрей Миляев поднял вопрос кадровой политики в городах и районах Югры. В частности рассказал о нашумевших назначениях в городской администрации в городе Пыть-Яхе, когда человека принимают без специального опыта работы, по поддельному диплому об образовании. «Твердо уверен, что подобных случаев просто быть не должно», - поделился своим мнением депутат. На этот вопрос руководитель региона ответила, что вкурсе ситуации по Пыть-Яху и окружные власти готовят базовое штатное расписание для муниципалитетов, чтобы подобных ситуаций не было вообще.

В завершении встречи парламентарий Виктор Сысун озвучил особо злободневную для жителей Югры в последнее время тему бытовых отходов, и порядок формирования тарифов и размер оплаты за вывоз и утилизацию ТКО населением. «В расчетных листах за услуги ЖКХ включены суммы за членов семьи, которые ранее были прописаны в квартире, но на сегодняшний день уже выписаны, живут в другом городе. Или человек скончался, но суммы на бытовые отходы включены в расчет. Мы это уже проходили с Югорским фондом капремонта и сейчас с региональным оператором по обращению с ТКО «Югра-Экология» на эти же грабли наступаем. Почему население должно платить лишние деньги? Такого не должно быть! Жители Югры уже начали получать платежки с цифрами в графе вывоз ТКО, существенно превышающими прежние значения», - рассказывает депутат. Губернатор Югры ответила, что обязательно учтет это в работе, так как это важно именно сейчас, работа в этом направлении только началась.