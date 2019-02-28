​Очередные «Знаменские чтения» соберут юных исследователей культуры Сургута и Югры

16 марта, в 13:00, в Сургутском колледже русской культуры имени А.С. Знаменского состоится ученическая окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения». В нынешнем году она посвящена 85-летию хантыйского художника, члена Союза художников России, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Геннадия Райшева.

На конференции прозвучат доклады по семи направлениям социально-гуманитарных дисциплин, таких как: историко-культурное пространство Сургута и Югры; краеведение; экологическая среда; информационные технологии в искусстве и культуре; «…С огнем и кровью пополам» (к 75-летней годовщине снятия Блокады Ленинграда); художественный мир Югры (к юбилею Г. Райшева). В этом году в тематику конференции включена музыкально-теоретическая деятельность.

Участие в конференции примут учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств и музыкальных школ Сургута и Сургутского района, студенты средних и высших профессиональных образовательных учреждений.

В программе конференции:

12:00 – 13:00 – регистрация участников;

13:00 – 13:30 – открытие конференции;

13:40 - 17:00 - заседания семи тематических секций по возрастным группам;

17:00 до 18:00 - обобщение результатов работы конференции, объявление лучших работ. (Возможны уточнения временного регламента).

В течение дня в стенах Колледжа будут развернуты две выставки: мини-экспозиция картин по мотивам книги А. Знаменского «Летающие мысли» и коллекция костюмов по мотивам картин Геннадия Райшева, созданная в 2003 году к его юбилею первыми студентами и преподавателями отделения «Декоративно-прикладное искусство» под руководством Надежды Ефимкиной.

Справка: Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения» была создана в 1986 году для увековечения памяти легендарного сургутского учителя Аркадия Степановича Знаменского. Колледж проводит её ежегодно совместно с региональной общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Общество русской культуры» при поддержке органов государственной власти. Ее целью является не только продолжение традиций, заложенных исследователем и музыкантом А.С. Знаменским, но и, прежде всего, стимулирование творческой и познавательной активности учащихся.