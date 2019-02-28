​В Сургутском районе растет количество бизнесменов

Главы муниципальных образований Сургутского района отчитались перед главой района Андреем Трубецким о итогах развития субъектов среднего и малого предпринимательства (СМСП) за прошлый год. На общем совете также состоялся настоящий «мозговой штурм» по способам дальнейшего улучшения показателей.

«Прирост числа СМСП составил 121 единицу по сравнению с показателями прошлого года», — сообщила замглавы Юлия Маркова, отметив, что положительная динамика сохраняется в Сургутском районе уже не первый год.

Одним из лидеров среди муниципальных образований по количеству открытых субъектов СМСП стало сельское поселение Русскинская — плюс 49 новых предприятий разной величины за прошлый год. И это — не предел: «У нас есть много ниш, которые можно занять. Например, услуги бытового характера: ремонт одежды и обуви, фотоателье, парикмахерская, ремонт аппаратуры, — рассказал глава Русскинской Андрей Соболев. — В здании музея планируется к открытию кофейня, а в будущем — кафе в поселке и другие развлекательные учреждения».

Андрей Трубецкой подсказал главе Нижнесортымского промониторить поселение для нахождения избыточных производственных площадей, чтобы развивать в них бизнес, ориентированный на производство, либо переделать их в торговые площади. А главе Сытомино — попробовать привлечь предпринимателей на переработку рыбы и консервное производство.

Руководитель муниципалитета напомнил, что развитие предпринимательства дает дополнительный доход поселениям. Сургутский район готов выделить бизнесмену, планирующему запуск большого производства в удаленных поселениях, грант до 15 млн рублей. Такой поддержки в стране больше нигде нет.