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​В Солнечном появится центр единоборств

В поселении Солнечный Сургутского района планируется капитальное строительство центра единоборств. Об этом журналистам в ходе рабочей поездки рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

На строительство центра в бюджете Сургутского района заложена денежная сумма более 80 миллионов рублей. На сегодняшний день под строительство сформирован земельный участок площадью более 22 тысячи квадратных метров, поставлен на кадастровый учет, определены точки подключения к инженерным сетям. Площадь самого здания центра составит более 800 квадратных метров.

«Строительство должно начаться в ближайшие два месяца. Если подрядчик не подведет — объект будет введен в эксплуатацию до конца года», — заявил глава Сургутского района. Трубецкой добавил, что деньги в бюджете муниципалитета «заложены полным рублем».

В Сургутском районе уже есть опыт строительства таких спортивных конструкции в Ульт-Ягуне, Барсово, Федоровском. Кроме того, планируется создать центр большого тенниса в пятом микрорайоне поселения Солнечный.


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Сегодня в 20:18, просмотров: 118, комментариев: 0


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