​В Сайгатинской школе в Сургутском районе появится столовая

На территории Сайгатинской средней школы в Сургутском районе появится пристрой, где расположится столовая. Об этом журналистам в ходе рабочей поездки рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Также он отметил, что строительство начнется уже в этом году.

Здание площадью 350 квадратных метров будет проектироваться с учетом потребности детского сада. Планируется, что позже будут оборудованы помещения и для дошкольного учреждения. «Необходимо решать проблему поступательно. К этому зданию, где будет кухня и столовая, потом мы сделаем модульный пристрой для групп детского дошкольного учреждения, — отметил глава Сургутского района. — Неправильно, что дети ходят за пол километра от школы, чтобы покушать». Отметим, раньше в школе не был предусмотрен пищеблок.

Столовая будет рассчитана на 80 посадочных мест. Сдача объекта планируется уже в 2019 году. Стоимость здания для бюджета Сургутского района составит около 50-60 миллионов рублей. Об этом в ходе рабочих встреч корреспондентам сообщил глава поселения Солнечный Игорь Наумов.