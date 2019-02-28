​ФАС предложила установить предельную стоимость автономеров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступила с предложением ограничить тариф на изготовление автомобильных номеров, пишет «Коммерсант».

Новые тарифы вступят в силу 4 августа 2019 года. Таким образом, цена автомобильных номерных знаков составит 2000 рублей, мотоциклетных – 1500 рублей. Пара транзитных номеров обойдутся в 200 рублей, а стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит от 500 до 1500 рублей.

Отметим, что Госавтоинспекции больше не будет заниматься выдачей номерных знаков. Номерные таблички будут печатать в дилерском центре, а заказывать металлические пластины придется у частников, для которых ФАС и устанавливает предельный тариф.