​Двор, в котором интересно и безопасно

Особенность нового дома «Азбука», что строится в 30 микрорайоне Сургута, не только в проверенных технических решениях. Безопасный многофункциональный двор — вот что совершенно точно покорит и детей, и взрослых.

Кроме разделения игровых и спортивных площадок для разных возрастных категорий, большое внимание уделено безопасности во дворе. Проектом благоустройства предусмотрена концепция «двор без машин», а также видеонаблюдение.

Концепция «двор без машин» означает, что движение и парковка автомобилей на придомовой территории не предусмотрена. Все машины разместятся на специально оборудованном паркинге, который расположится по обе стороны дома за забором.

Помимо этого, войти во двор смогут только жители и их гости. Первые будут пользоваться ключом, для вторых предусмотрен домофон на калитке, чтобы позвонить в нужную квартиру.

Так, у родителей не будет причин беспокоиться о детях, играющих на площадках. Ведь ещё за порядком на территории жилого комплекса будут следить с помощью 5 камер видеонаблюдения.

4 видеокамеры будут расположены по периметру двора. В их поле зрения попадут детские игровые площадки. Это позволит снять беспокойство родителей, а также регулярно следить за сохранностью общедомового имущества.

Еще одна камера видеонаблюдения будет направлена на автомобильную парковку, чтобы владельцы машин спокойно отдыхали.

Одним словом, будущие жители дома «Азбука» будут чувствовать себя в безопасности.

Больше подробностей об объекте узнавайте по телефону 8 (3462) 55-03-15 или на сайте azbuka-surgut.ru