​РГ: в России подорожают молоко, гречка и хлеб

В 2019 году цены на ряд продуктов могут подорожать. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов компании «ФинЭкспертиза», которая проанализировала состояние рынка.

По мнению аналитиков, в прошлом году из-за роста стоимости энергоносителей, аренды, кормов и удобрений выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар. В текущем году подобная ситуация может сложится с молоком, гречкой и хлебом.

Эксперты отмечают, что сейчас в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4 процента, тогда как в среднем в пищевой промышленности она равняется восьми процентам. Кроме того, в 2018 году на 36 процентов подорожали корма, которые требуются для производства молока, а также тарифы на энергоносители. Все это может привести к тому, что цена на молоко вырастет.

Цены на гречку могут вырасти из-за того, что в 2018 году были резко сокращены посевы, и в результате валовый сбор культуры упал почти на 40 процентов.

Помимо этого, аналитики отметили низкий уровень прибыли у производителей хлебобулочных изделий. Уменьшение доходов связано с подорожанием пшеницы в 2018 года на 54 процента и ржи на 30 процентов.