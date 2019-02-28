115 тысяч россиян могут остаться без работы

Весной 2019 года под сокращения могут попасть 115,7 тысячи человек. Таков самый оптимистичный прогноз Министерства труда РФ, пишут «Известия».

Больше всего рискуют потерять работу те, кто занят в сферах автомобилестроения, транспортной и банковской, а также в отраслях производства электрооборудования, производства машин и оборудования, добычи энергетических ископаемых и производства стройматериалов. Эксперты издания полагают, что сокращения могут быть связаны с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка, проблемами компаний-перевозчиков и продолжающейся «чисткой» банковского сектора.

Прогноз Минтруда составлен на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости. Среди регионов, где могут произойти наибольшие сокращения, есть уральские — Свердловская область (4,5 тысячи человек) и Пермский край (4,4 тысячи). Однако больше всего людей рискуют лишиться работы в столицах: 18,7 тысячи человек в Москве и пять тысяч — в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в Югре зарегистрировано 4 405 безработных, что на 2,7 процента меньше, чем в феврале прошлого года. Такие данные были озвучены 27 февраля на заседании профильной комиссии, которая прошла под председательством губернатора Натальи Комаровой.