​Сургутянин Илья Турбаев привез «золото» со второго этапа Кубка мира сноукайтингу

Сургутянин Илья Турбаев занял первое место среди юниоров в классе «сноукайтинг курс-рейс-лыжи» и второе место в марафоне среди всех участников на втором этапе Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA.

В турнире, проходившем в Тольятти, приняли участие 150 спортсменов.

«Это третий год подряд, когда мы поехали на соревнования в Тольятти. В первый год было плюс один все дни соревнований, второй год ветра не было вообще. И на этот раз погода нам улыбнулась и условия были идеальные. К сожалению, юниоров которые могут посоревноваться со мной нет, поэтому иду в призы в общем зачёте», — рассказал спортсмен корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Ранее Илья Турбаев занял первое место среди юниоров и второе место в общем зачете на первом этапе Кубка России по сноукайтингу.

В интервью ИА СИА-ПРЕСС спортсмен рассказывал, как попал в сноукайтинг и как ему удалось добиться таких высоких результатов за очень короткий срок.