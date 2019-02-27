​Сургутский район показал лучшие результаты в бизнес сфере

За 2018 год бюджет Сургутского района увеличился на 2 млрд рублей, а это на 18 процентов больше, чем уровень прошлого года. В том числе 200 миллионов рублей — это дополнительные собственные доходы. Об этом в интервью корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

В ходе встречи главе был задан вопрос — возможно ли увеличение количества инвестпроектов? Руководитель пояснил, что в Югре реализуется шесть инвестиционных проектов, одобренных правительством округа, четыре из них реализуются в Сургутском районе. «Всего в Югре 22 муниципальных образования. 75 процентов инвестпроектов реализуются у нас — пускай теперь и другие главы поработают», — отметил Трубецкой.

Кроме того, глава рассказал об увеличении доли малого и среднего бизнеса. За прошлый год Сургутский район показал лучший результат в округе в части увеличения доли предпринимательства — прирост составил 125 субъектов. «В четвертом квартале 2018 года мы внедрили меру поддержки, не имеющую аналогов — это бесплатное в течение первого года юридическое и методологическое бухгалтерское сопровождение представителей бизнеса», — заявил Андрей Трубецкой, добавив, что за три месяца помощью воспользовались более 130 предпринимателей.