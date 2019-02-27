​В Барсово появится культурно-спортивное ядро поселения

В городском поселении Барсово Сургутского района появится культурно-спортивное ядро, которое, по планам администрации, станет главным местом досуга для жителей. Об этом журналистам сообщил глава Барсово Вячеслав Поздняков во время отчета о деятельности за 2018 год.

В состав ядра войдет спорткомплекс «Лидер», построенный в 2018 году на деньги, выделенные из бюджета Сургутского района, крытый хоккейный корт, детская спортивная площадка, а также в 2019 году там появится Многофункциональный культурный центр, площадью более 1 500 квадратных метров. В последнем расположится библиотека, киберарена, актовые залы и многие другие помещения для развивающих занятий для детей и взрослых.

«На сегодняшний день мы планируем и благоустройство этого участка — озеленение, освещение, обустройство тротуарных дорожек, — пояснил глава Барсово. — Остается небольшой свободный участок, на который есть планы, но это секрет».

Кстати, по словам Позднякова, благодаря развитию спортивной сферы увеличивается число количество людей, занимающихся спортом — с 532 человек в 2017 году до почти 600 — в 2018.