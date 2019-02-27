​Россияне больше всего переживают из-за роста цен и безработицы

Рост цен вызвал наибольшую тревогу среди россиян. Этим обеспокоены 62 процента респондентов, участвующих в опросе «Левада-центра», поступившего в «Интерфакс».

Социологи отмечают, что 41 процент участников опроса переживают из-за роста безработицы. Еще 34 процента заявили, что наибольшие опасения у них вызывает резкое расслоение в обществе.

Чуть больше четверти опрошенных (28 процентов) рассказали, что наибольшую озабоченность вызывает кризисная ситуация в экономике, а также нынешнее состояние промышленности и сельского хозяйства.

Из-за ухудшения состояния окружающей среды переживают 19 процентов, участвующих в опросе.

Опрос проведен 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.