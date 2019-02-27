​Новак прогнозирует рост цен на бензин в 2019 году не более 4,3 процента

В 2019 году цены на бензин должны вырасти не более, чем на 4,3 процента. Такой прогноз сделал министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru».

По словам министра, в начале года рост цен на автомобильное топливо составил примерно 1,7 процента из-за повышения НДС. «Это объективная ситуация, неожиданности не было, все заранее понимали, что в связи с увеличением НДС в рознице цены вырастут на 1,7 процента. Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки. Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции», — сказал Новак.

Дальнейший рост цен не превысит прогнозируемую инфляцию. «Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3 процента по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», — заключил министр.