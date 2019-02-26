​Родители югорских школьников сдали ЕГЭ

В средней школе №5 Ханты-Мансийска родители школьников, представители образования, науки, культуры и спорта сдали демонстрационный экзамен по русскому языку и математике.

«Они прошли всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Так, общественность получила практический опыт и полное понимание процедуры экзамена», – заявляет правительство Югры.

Цель такого мероприятия – вселить уверенность в силы выпускников при сдаче ЕГЭ.

Подобный экзамен будет проведен во всех муниципальных образованиях Югры.