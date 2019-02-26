​В Белоярском районе нашли убийцу местного предпринимателя

Следователи Березовского межрайонного следственного отдела раскрыли убийство местного предпринимателя.

Предположения, выдвинутые на кануне о том, что бизнесмена убил кто-то из его сотрудников подтвердилось. Преступником оказался 35-летний мужчина, работавший на принадлежащей убитому мужчине производственной базе.

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

Напомним, 24 февраля 2019 года в доме № 3 по ул. Набережная в пос. Ванзеват Белоярского района был обнаружен труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота.