​В Сургуте пройдет массовая гонка «Сургутская лыжня – 2019»

В Сургуте 2 марта состоится массовая лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2019». Забеги пройдут на лыжероллерной трассе спортивного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А».

Участником предстоит преодолеть дистанции 1.5, 2, 3 или 5 километров в зависимости от возрастной группы.

Победители будут определены в номинациях: «Самый опытный участник», «Самый младший участник», «Самый юный участник», «Самая многочисленная семейная команда».

Помимо спортивных состязаний гостей и участников мероприятия ждет развлекательная программа – конкурсы, выступление творческих коллективов города и многое другое.

Предварительные заявки на участие можно подать до 28 февраля. Принимать их будет главный секретарь соревнований по адресу: улица Федорова, дом 73, 2-й этаж, МБУ СП СШОР «Кедр».

Телефон для информации: 8(3462)93-74-63. График работы: с 09.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 – 14.00).

Участники, не предоставившие предварительную заявку на участие в спортивных забегах до 28 февраля, к соревнованиям не допускаются.