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​В Сургуте бортпроводник выронил младенца из люльки при выходе из самолета

Во время выхода пассажиров по трапу из самолета авиакомпании «Победа» из люльки выпал младенец. Его госпитализировали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

«Мы очень сожалеем, действительно, произошел несчастный случай, ребёнок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нес по трапу после выполнения рейса Махачкала – Сургут», – сказал собеседник агентства.

Сотрудники авиакомпании подчеркнули, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания возьмет на себя.

Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку по факту получения травмы ребенком.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 327, комментариев: 1


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