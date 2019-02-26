​В Югре ликвидировали более половины несанкционированных свалок

С мая 2017 года по программе «Генеральная уборка» из 1120 несанкционированных свалок ликвидированы 574, что составляет более 50 процентов объектов, внесенных в интерактивную «карту свалок» Югры.

В 2018 году процесс генеральной уборки замедлился. По мнению общественников, одна из причин этому – затягивание рассмотрения заявлений от местных властей.

«В нашем регионе несанкционированные свалки можно уничтожить только общими усилиями. Убеждён, что лучше, чем общественники, за этой темой никто смотреть не будет. А экологи жалуются на бюрократические подножки со стороны местных властей. Ждать ответов на обращения экологов по полгода и даже году недопустимо, вообще-то. Но у нас, к сожалению, такое случается. Не удивительно, что общественники обращаются в прокуратуру», – прокомментировал ситуацию со свалками глава Комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

На начало 2019 года 338 обращений находились на рассмотрении в органах различных муниципалитетов. При этом на сотню из них нет информации о том, какие действия власти собираются предпринять на объекте, чем озабочены общественники. По их словам, отсутствие таких сведений препятствует проведению работы по смене статуса обращения. Попросту говоря, изменить маркер объекта интерактивной карты с красного хотя бы на жёлтый оснований нет.