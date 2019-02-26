​Аэропорт Домодедово обслужил первых клиентов по электронным посадочным талонам

Накануне, 25 февраля, российские авиапассажиры впервые прошли в стерильную зону аэропорта по электронным посадочным талонам, пишут «Ведомости».

Домодедово – первый аэропорт в России, который начал принимать электронные посадочные талоны. В других крупных аэропортах такой возможности пока нет. Их представители не могут назвать сроков введения новой услуги.

В Сочи и Краснодаре электронные посадочные талоны начнут принимать в марте, в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону — к летнему туристическому сезону.

Напомним, в силу вступили новые правила посадки пассажиров в самолет