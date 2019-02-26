​Малообеспеченные российские пенсионеры будут получать доплаты

Малообеспеченные пенсионеры России будут получать финансовые надбавки к пенсии, следует из нового законопроекта, выдержки из которого приводит ТАСС.

Согласно документу, индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) не будет учитываться в составе основного пособия. Поэтому пенсионеры смогут рассчитывать на доплаты, даже если их совокупный доход с учетом индексации и ЕДВ превышает прожиточный минимум.

Выплаты будут начислены за январь и февраль, однако получать их можно будет только с июля.