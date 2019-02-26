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Ханты-Мансийский НПФ снова стал партнером Кубка губернатора Югры по танцевальному спорту.

Это ежегодный турнир. В этом году в Ханты-Мансийск приехало около 400 пар из 13 городов Югры и других регионов Урала. Среди участников – представители 25 танцевальных клубов в возрасте от 6 до 18 лет.

Ханты-Мансийский НПФ с удовольствием поддерживает эти соревнования. «Участники этого турнира вызывают у нас искреннее восхищение и уважение, - отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова, - С самого раннего возраста они упорно идут к цели, умеют трудиться и брать ответственность за свои результаты именно на себя. Особого уважения достойны и родители спортсменов, которые вдохновляют и поддерживают своих детей. Безусловно, эти семьи – пример активной жизненной позиции, поэтому нам очень приятно быть причастными к этому празднику красоты и упорства».

Специальный приз Ханты-Мансийского НПФ получила пара из Ноябрьска - Ирина и Владимир Смолярчук. Они брат и сестра. Им 13 и 15 лет соответственно, 10 из которых они занимаются бальными танцами. Как рассказали спортсмены, тренировки у них проходят ежедневно, иногда и дважды в день, а примерно 2 раза в месяц они выезжают на турниры. Несмотря на такую загруженность, Ирина и Владимир не представляют свою жизнь без танцевального спорта.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 223, комментариев: 0


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