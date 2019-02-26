16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за 2018 год

Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за 2018 год

Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входит ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за 2018 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). За это время Группа продемонстрировала качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, еще раз доказав устойчивость своей бизнес-модели.

Чистая прибыль Банковской группы за 2018 год выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 1 321 млн. долларов США (против 798 млн. долларов США по итогам 2017 года).

«В 2018 году Альфа-Банк вновь продемонстрировал качественный рост по ключевым показателям финансовой деятельности и подтвердил лидирующие позиции крупнейшего частного банка страны. Мы расширили клиентскую базу, нарастили кредитование, особенно в розничном сегменте, улучшив при этом качество активов. Покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами достигло рекордного уровня. В течение года мы наблюдали существенный приток клиентских средств, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской группе. В наступившем году мы продолжим развиваться опережающими темпами, усиливая позиции в приоритетных для нас сегментах бизнеса и продолжая повышать бизнес-эффективность», прокомментировал Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор.

В 2018 году объем чистого процентного дохода увеличился на 15,6% до 2 011 млн. долларов США за счет роста процентных доходов на фоне небольшого снижения процентных расходов. Показатель чистой процентной маржи (NIM) вырос до 4,8% по сравнению с 4,7% в 2017г.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 15,6% по сравнению с прошлым годом и составил 978 млн. долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец 2018 года составила 31,2%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигла рекордного уровня в 79,1%.

Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом и составили 47 199 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. Без учета эффекта от ослабления рубля рост активов составил 18,7%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,0% до 30 572 млн. долларов США по сравнению с 28 562 млн. долларов США в конце 2017 года. Без учета курсового эффекта рост кредитного портфеля составил 22,4%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,4% до 24 499 млн. долларов США (без учета курсового эффекта – на 14,4%). Розничный кредитный портфель увеличился на 37,7% и составил 6 073 млн. долларов США (без учета курсового эффекта – на 66,0%).

За прошедший год Группой отмечалось дальнейшее повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 2,3% в конце 2017 года до 1,4%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец года составляет 208,5%. Ставка резервирования на конец 2018 года сохранилась на уровне прошлого года и составила 2,9%.

Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 3,4% от кредитного портфеля, при этом 30,4% из них не являются просроченными. Покрытие резервами кредитов третьей стадии составляет 51,1%.

Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 4,3% до 40 001 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. Средства клиентов увеличились на 8,6% до 32 106 млн. долларов США (без курсового эффекта рост составил 24,0%). При этом объем текущих счетов вырос на 11,6%, а их доля в средствах клиентов составила 50,4%. Доля рынка по средствам физических лиц до востребования достигла рекордных 10,04%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 12,8% до 7 198 млн. долларов США с 6 382 млн. долларов США в конце 2017 года. Поддержку капиталу оказал успешный выпуск бессрочных еврооблигаций в размере 500 млн долларов США в январе 2018 года. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 18,2%, и 17,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.

Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам 2018 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В 2018 году Банковской группе удалось существенно усилить свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

- доля на рынке корпоративного кредитования выросла до 4,60% по сравнению с 4,20% на начало 2018 года;

- доля на рынке розничного кредитования выросла до 2,96% по сравнению с 2,33%;

- доля на рынке кредитных карт выросла до 11,17% по сравнению с 8,46%;

- доля на рынке привлечения средств физических лиц до востребования до 10,04% по сравнению с 8,73%;

- банк усилил свои позиции на рынке привлечения средств розничных клиентов и занял третье место среди крупнейших российских банков, нарастив долю рынка до 3,75% с 3,11% на начало года.

Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается и высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков. 27 февраля 2018 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка до «BB+» с «BB», прогноз по рейтингу «Стабильный». По мнению агентства, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию Банковская группа «Альфа-Банк» занимает сильную бизнес-позицию на российском рынке и по-прежнему поддерживает высокое качество профиля рисков. 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз «Стабильный», а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 29 ноября 2018 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Альфа-Банка на уровне «ВВ+» со «Стабильным» прогнозом. 13 ноября 2018 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банку на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». 10 июля 2018 года рейтинговое Агентство Эксперт РА подтвердило Альфа-Банку рейтинг по национальной шкале на уровне ruАА, прогноз «Стабильный».

Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудированы компанией PriceWaterhouseCoopers.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:04, просмотров: 227, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​Остановка по требованию

​Остановка по требованию
Много говорили и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор
Альберт Исмагилов, постоянный читатель siapress.ru Сегодня в 09:36
432 8
​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»
Народный артист России о фильме «Тобол», критике и отношении к своему персонажу
Анастасия Якупова 25 февраля в 15:51
691 14
​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 25 февраля в 15:50
496 0
​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 25 февраля в 12:44
564 7
​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

​Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто
Александр Мазурин 25 февраля в 12:32
305 1
Культурная жизнь у нас не замерла

Культурная жизнь у нас не замерла
Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении
Ванда Болотнова, руководитель МАУ «Городской культурный центр» 25 февраля в 12:23
472 3
Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких
Ирина Урванцева​, депутат думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
807 0
Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 23 февраля в 10:00
498 0
В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни

В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 09:33
584 2
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:21
516 1
Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной

Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 23 февраля в 09:18
425 0
Главные новости Сургута за неделю

Главные новости Сургута за неделю

Торговые центры эвакуировали, свидетелей Иеговы арестовали, нефтяников оставили без парковки, у города юбилей
Олег Владимиров 22 февраля в 10:35
1483 5
Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО

Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО
Корреспондент СИА-ПРЕСС обзвонил объявления о найме c городских остановочных комплексов
Лилия Сулейманова 22 февраля в 16:01
1050 5

РКЦ «Система» отказался от приема платежей за ЖКУ наличными деньгами. Оплата производится только по карте
Анна Калугина 22 февраля в 15:58
490 0
Олег Владимиров

​Восемь уроков одного автографа
Личность Михаила Горбачева по-прежнему будоражит умы. Нынешняя политическая система давно списала в тираж и его самого, и его дела, но из истории страницу не вырвешь
Олег Владимиров 22 февраля в 14:59
797 0

​Жителей многоквартирных домов Сургута переводят на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями
Анна Калугина 21 февраля в 15:56
831 10
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика