​«Ъ» сообщил о росте цен на авиабилеты

Этой зимой цены на авиаперелеты подорожали в среднем на 5-33 процента. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.

Среди внутренних направлений, по данным Biletix, сильнее всего подорожали билеты на рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.). На международных линиях — Москва—Барселона (рост на 83%, до 21,6 тыс. руб.), Петербург—Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. руб.). Но, например, из Краснодара в Тюмень летать стало на 30 процентов дешевле (4,7 тыс. руб.).

Представители отрасли и эксперты рассказали изданию, что повышение цен — вынужденный шаг, призванный компенсировать выросшие расходы. Однако полностью это сделать не получится, поэтому риск банкротств авиакомпаний сохраняется.

Так, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отметил, что расходы перевозчиков росли в два раза быстрее тарифов, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост из-за риска падения спроса. По словам собственника авиакомпании «Руслайн» Николая Уланова, сегодня многие авиаперевозчики стараются переориентироваться на международные направления из-за слабого внутреннего спроса на авиаперевозки.

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