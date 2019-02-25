​В Сургутском районе прошла «Лыжня России» // ФОТО

Сургутский район впервые присоединился ко Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На минувших выходных участниками мероприятия в городе Лянтор стали более 600 человек, в числе которых были не только профессиональные спортсмены, но и любители. К забегу присоединился и глава муниципалитета Андрей Трубецкой вместе со своим сыном.

«Кстати, самому младшему участнику забега было всего четыре года, самому старшему — 72», — отметил Андрей Трубецкой на странице личного блога «Глава в районе» в «Вконтакте».

Также в масс-старте приняли участие и главы поселений Сургутского района, депутаты, руководители департаментов.

В Сургутском районе активно развивается инфраструктура для занятий спортом и физической культурой. Только в прошлом году на территории муниципалитета открыли восемь таких объектов — был возведен спортивный комплекс в Барсово, а в поселениях Фёдоровский и Ульт-Ягун спорткомплексы откроют двери в ближайшее время. В 2019 году начнется строительство центра единоборств в Солнечном и спортзала в Угуте.