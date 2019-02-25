​Полиция Башкортостана заплатит 200 тысяч рублей за поимку югорчанина, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка

Полиция Башкортостана подозревает 41-летнего уроженца Белоярского Алексея Злобина в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней жительницы города Октябрьский.

«Полиция обращается к гражданам с просьбой о содействии в розыске данного мужчины. За помощь в установлении местонахождения Алексея Викторовича Злобина назначено денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей. Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина просьба сообщить по телефонам: дежурная часть 8(347)279-39-02, телефон доверия 8(347)279-32-92, уголовный розыск 8(347)279-33-85, 8(347)279-33-87,102 или в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России по Республике Башкортостан.

По данным правоохранителей, преступление совершено в декабре 2017 года.

Фото: 86.мвд.рф