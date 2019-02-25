​С 1 марта в России возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» планируется перезапустить с 1 марта 2019 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль». С этого года мы согласовали в Правительстве объём бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — цитируют Мантурова на сайте Кремля.

Программы по поддержке автопрома действуют с 2015 года.