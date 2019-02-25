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Югра заняла восьмое место среди регионов по качеству жизни, за год улучшив свои показатели

Югра поднялась на одну позицию (с девятого на восьмое место) в рейтинге регионов по качеству жизни, который составляет РИА Рейтинг.

В лидерах бессменные Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Затем идет Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Югра, Липецкая и Калининградская область. Отмечается, что на все эти регионы приходится около половины суммарного ВРП субъектов РФ, 40 процентов оборота розничной торговли и около 40 процентов инвестиций в основной капитал.

Худшие показатели у Калмыкии, Ингушетии, Забайкальский края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Тыва.

Исследователи в своих расчетах анализируют 70 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Например, уровень доходов населения: отношение доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; объем вкладов физлиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума и проч. Или жилищные условия: общая жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя; доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда; безопасность проживания, показатели демографической ситуации и прочее.

Читайте по теме: «Сколько стоит жить в городах Югры?»


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Сегодня в 16:37, просмотров: 249, комментариев: 0


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