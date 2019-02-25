​Жители Солнечного поддержали инициативу художественно-архитектурного освещения

В администрации поселения Солнечный, Сургутского района прошла презентация проекта художественно-архитектурного освещения поселения. Присутствовавшие жители, а также совет депутатов совместно проголосовали за инициативу оформления световых композиций. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава поселения Игорь Наумов.

«Внешний облик поселка изменится и станет более привлекательным», — отметил глава Солнечного.

Помимо данного поселения в проекте примут участие Белый Яр и Барсово. По словам заместителя главы Сургутского района Дины Кузьминой, планируется, что дизайнеры учтут символику Сургутского района, а также пожелания самих жителей поселений в улучшении облика поселения. В то же время администрация выступит модератором процесса, рекомендуя и координируя программы комфортной городской среды, и распределяем финансы.

Отметим, что помимо эстетической функции художественное освещение повысит уровень безопасности и сделает вечерние улицы поселений освещенными.

В рамках благоустройства поселений в 2019 году администрация Сургутского района выделила более 100 миллионов рублей.