16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,2582   EUR  74,0876  

​Расселение из аварийного жилья в Солнечном опережает планы на два года

В поселке Солнечном, Сургутского района уже начали работу по расселению из аварийного и непригодного жилья жителей, очередь которых должна была наступить в 2021 году. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава поселения Игорь Наумов. «Ведется активная жилищное строительство, выделяется крупное финансирование — все эти факты способствуют ускоренным темпам реализации программы по расселению», — пояснил глава поселения.

Также Наумов отметил, что ежегодно в рамках реализации муниципальной программы создания безопасных условий для проживания граждан до момента расселения из аварийных домов выделяется порядка 10 миллионов рублей для ремонтных работ. «За счет данных средств проводится значительный ремонт мест общего пользования, муниципальных квартир, фундамента, кровель и так далее. В этом году работы будут продолжаться, — заявил глава Солнечного. — Из бюджета поселения также было выделено два миллиона рублей на эти цели. Если не вкладывать средства — дома просто не достоят до момента расселения».

На территории поселения расположено 155 жилых домов, 100 из которых признаны непригодными и аварийными для проживания. Администрация муниципалитета признает переселение их аварийного жилья своей приоритетной задачей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:29, просмотров: 251, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»
Народный артист России о фильме «Тобол», критике и отношении к своему персонажу
Анастасия Якупова Сегодня в 15:51
284 1
​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:50
277 0
​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:44
443 7
​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

​Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто
Александр Мазурин Сегодня в 12:32
255 0
Культурная жизнь у нас не замерла

Культурная жизнь у нас не замерла
Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении
Ванда Болотнова, руководитель МАУ «Городской культурный центр» Сегодня в 12:23
399 3
Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких
Ирина Урванцева​, депутат думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
789 0
Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 23 февраля в 10:00
483 0
В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни

В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 09:33
578 2
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:21
500 1
Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной

Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 23 февраля в 09:18
419 0
Главные новости Сургута за неделю

Главные новости Сургута за неделю

Торговые центры эвакуировали, свидетелей Иеговы арестовали, нефтяников оставили без парковки, у города юбилей
Олег Владимиров 22 февраля в 10:35
1461 5
Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО

Подработка в Сургуте — реальность или лохотрон? // ВИДЕО
Корреспондент СИА-ПРЕСС обзвонил объявления о найме c городских остановочных комплексов
Лилия Сулейманова 22 февраля в 16:01
1026 5

РКЦ «Система» отказался от приема платежей за ЖКУ наличными деньгами. Оплата производится только по карте
Анна Калугина 22 февраля в 15:58
470 0

​Жителей многоквартирных домов Сургута переводят на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями
Анна Калугина 21 февраля в 15:56
808 10
В Сургуте выбирают территории под благоустройство

В Сургуте выбирают территории под благоустройство
На голосование вынесены главная площадь города, исторический парк, парк «Кедровый Лог» и мост в сквере у СОКБ
Лилия Сулейманова 21 февраля в 13:37
861 13
Сургут не получит федеральные деньги, потому что власти не считают его моногородом

Сургут не получит федеральные деньги, потому что власти не считают его моногородом
Все из-за нефтяников и газовиков
Олег Владимиров 20 февраля в 16:20
1568 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика