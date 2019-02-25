​Расселение из аварийного жилья в Солнечном опережает планы на два года

В поселке Солнечном, Сургутского района уже начали работу по расселению из аварийного и непригодного жилья жителей, очередь которых должна была наступить в 2021 году. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава поселения Игорь Наумов. «Ведется активная жилищное строительство, выделяется крупное финансирование — все эти факты способствуют ускоренным темпам реализации программы по расселению», — пояснил глава поселения.

Также Наумов отметил, что ежегодно в рамках реализации муниципальной программы создания безопасных условий для проживания граждан до момента расселения из аварийных домов выделяется порядка 10 миллионов рублей для ремонтных работ. «За счет данных средств проводится значительный ремонт мест общего пользования, муниципальных квартир, фундамента, кровель и так далее. В этом году работы будут продолжаться, — заявил глава Солнечного. — Из бюджета поселения также было выделено два миллиона рублей на эти цели. Если не вкладывать средства — дома просто не достоят до момента расселения».

На территории поселения расположено 155 жилых домов, 100 из которых признаны непригодными и аварийными для проживания. Администрация муниципалитета признает переселение их аварийного жилья своей приоритетной задачей.