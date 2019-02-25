​Малоизвестная компании обогнала «Сургутнефтегаз» по капитализации

Акции компании Объединенные кредитные системы» (ОКС) активно дорожают на Московской бирже. С начала февраля ее неликвидные бумаги подорожали почти в 75 раз. С 6 по 25 февраля стоимость этих бумаг выросла с 740 до 55 490 рублей.

Капитализация компании взлетела до 1,3 трлн руб.: ОКС обогнала «Сургутнефтегаз», который стоит 1,26 трлн рублей.

Основным акционером ОКС является негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», которому принадлежит 91,3 процента компании.

Справка:

ОКС – многопрофильная компания, специализируется на инвестициях в активы банковской, страховой и лизинговой отраслей.