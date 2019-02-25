В России участились случае мошенничества с использованием технологии подмены номеров

Ряд крупных финансовых организаций заметил резкий рост мошеннических звонов клиентам якобы от представителя банков с технологией подмены номеров, пишет «Коммерсант».

В некоторых банках отмечают, что активность злоумышленников возросла в десятки раз. Они считают, что операторы связи недостаточно эффективно борются с подобными проблемами.

При этом клиенты никак не могут определить, что им звонят мошенники. У себя на экранах телефонов они видят номер, принадлежащий кредитной организации.

Несколько банков уже сделали официальные заявления о соответствующих случаях.

«Мы фиксируем определенный рост активности мошенников. Мы даем клиентам рекомендации по безопасному использованию наших сервисов… и регулярно делаем рассылки, если появляется необходимость, информируем клиентов дополнительно», – отметил руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

Представители Банка России рассказали “Ъ”, что они знают о существующей проблеме и ищут способы ее решения. К ответственности могут быть привлечены операторы связи и Минкомсвязь.