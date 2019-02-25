​В России не будут сносить ветхое жилье

Минстрой РФ планирует ввести в законодательство понятие ветхого жилья. Оно, в отличие от аварийного, не будет подлежать обязательно сносу, а владельцы такой недвижимости будут самостоятельно решать квартирный вопрос. Об этом «Российской газете» рассказал замглавы ведомства Максим Егоров.

«Необходимо отметить, что мы разводим два понятия. Аварийное жилье — это опасное для жизни людей, ветхое — жилье, у которого конструкции здания имеют технологические нарушения, но жить в нем не опасно», — уточнил чиновник, отметив, что ветхие дома будут выделены в отдельную подпрограмму капитального ремонта.

Предполагается, что владельцы квартир в ветхом жилье смогут брать жилищные кредиты по субсидируемой ставке. Такая ипотека будет относиться к новым механизмам расселения аварийного жилья.