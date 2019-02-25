​СК готов принимать жалобы о давлении на бизнес

Следственный комитет (СК) будет принимать жалобы бизнесменов на попытки контролирующих органов оказать на них давление, пишет Interfax со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с поручением председателя СК в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», – говорится в сообщении пресс-службы.

Прием сообщений будет осуществляться по телефону 8 (495) 986-7818 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 по московскому времени).

«Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования», – заявили в пресс-службе.